A ruba le bottiglie in vetro per la festa dell’acqua

Esaurite tutte le bottiglie messe in distribuzione per la festa dell’acqua, grazie alla grande partecipazione di cittadini, per la seconda edizione realizzata nello scorso fine settimana, promossa dal Comune, in collaborazione con Acque Spa, Centro di Ricerca Rifiuti Zero, Ascit e Corso di Laurea Magistrale in Scienze Ambientali dell’Università di Pisa, presieduto da Giovanni Zanchetta. I volontari delle associazioni che hanno aderito all’evento hanno distribuito bottiglie in vetro (tre a famiglia) e cestini portabottiglie realizzati dall’impresa sociale ‘Terra di Tutti’, con materiale di riuso, ad alcune fonti della via dell’acqua e ai fontanelli pubblici, con una brochure con le informazioni utili e l’elenco delle fonti della Via dell’acqua e dei fontanelli.

Complessivamente, nei due fine settimana, saranno distribuiti 10.000 bottiglie in vetro e 1.000 cestini portabottiglie. "Siamo molto soddisfatti della grande risposta data anche quest’anno dai cittadini a questa iniziativa - afferma l’assessore all’Ambiente, Giordano Del Chiaro - , con cui vogliamo promuovere l’uso di materiali di qualità come il vetro per l’approvvigionamento dell’acqua, la riduzione della plastica ‘usa e getta’ e l’uso dell’acqua pubblica delle nostre fonti naturali che è un bene di tutti". La festa dell’acqua proseguirà sabato 1 e domenica 2 aprile presso altre fonti della Via dell’acqua e fontanelli.