E’ ufficiale. Dopo un periodo di tempo richiesto dalla burocrazia, a Porcari arrivano i “permessi rosa“, gli stalli di parcheggio destinati alle donne in gravidanza, ma anche ai genitori con bambini di età inferiore a due anni. Bisognava approvare il contrassegno e adesso ci siamo, come stabilisce la determinazione numero 328 del primo giugno scorso.

Se ne parlava già da tempo, ma era necessario comprendere come attivare la procedura concretamente, armonizzandola con il Codice della Strada. Questi stalli di sosta saranno ovviamente caratterizzati da apposita segnaletica, verticale e orizzontale. I veicoli, per poter sostare nelle aree riservate, dovranno esporre uno specifico contrassegno rilasciato dalla polizia municipale, basterà fare la domanda e dimostrare di essere una mamma in attesa o con prole di età inferiore ai 24 mesi. Saranno una dozzina i siti interessati da questa iniziativa. Tutti luoghi piuttosto strategici, ad esempio nei pressi di scuole e servizi.

Ecco la mappa. Si tratta di 12 zone. Via Roma altezza civico 30; piazza Orsi, nei pressi del palazzo del Municipio; via Romana Ovest nei pressi del cimitero, piazza degli Alpini; uno stallo nei pressi dell’altro camposanto; via Cavanis al parcheggio del plesso scolastico; nei pressi del parcheggio scuola materna statale; via Giannini, al parcheggio della scuola materna; via del Centenario altezza farmacia e ufficio postale; via Romana Est, al piazzale di sosta della Croce Verde; via della Stazione, parcheggio supermercato; via Boccaione, al Nido.

