A Palazzo Pretorio si presenta il nuovo libro di Vincenzo Marsili

Appuntamento venerdì alle ore 16.30 con la presentazione del nuovo libro di Vincenzo Marsili (nella foto). Nella sede dell’Accademia di Scienze Lettere e Arti a Palazzo Pretorio in via Vittorio Veneto 1, si terrà infatti la presentazione de “La sorpresa e il cambiamento - Cammini inaspettati in psicoanalisi“ (edizioni Moretti & Vitali, 2023): introdurrà la vicepresidente dell’Accademia professoressa Nicoletta Ferrucci, mentre dialogheranno con l’autore Mauro Manica, il presidente dell’Accademia Marco Paoli, Armando Piccinni e Lucia Raffaelli. Coordinerà la discussione Enrico Marchi.