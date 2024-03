A Palazzo Pfanner sabato si parla di “meditazione“

Sabato alle 17.30 a Palazzo Pfanner si terrà una conferenza ad ingresso libero sulla pratica della Meditazione. La meditazione è l’esperienza del proprio essere, l’esperienza di ciò che si trova dietro i mille pensieri ed emozioni che si affollano, normalmente, nella nostra vita. Praticare la meditazione offre dei benefici innegabili riconosciuti da diversi studi scientifici che ne hanno attestato la validità, ad esempio ha un effetto rilassante su mente e corpo. Le ricerche dimostrano che essa è in grado di indurre stati di rilassamento anche più profondi di quelli che si producono durante il sonno. Meditare riduce lo stress, allevia i sintomi di ansia e depressione, rinvigorisce i tessuti, rallenta la frequenza cardiaca, migliora l’attività cerebrale e la concentrazione. E ancora: aumenta i livelli di serotonina migliorando l’umore, rende più equilibrati, fa sperimentare un maggior senso di consapevolezza, mantiene giovani in quanto rallenta il processo di invecchiamento cellulare. Si parlerà di meditazione, consapevoli che così come non basta leggere libri di musica per imparare a suonare il pianoforte, si impara cos’è la meditazione solo con l’esercizio.l