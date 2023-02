A Palazzo Pfanner lo spirito della cavalleria lungo la via Eroica

A Palazzo Pfanner continua il ciclo di incontri e conferenze dedicati ai temi della mitologia classica, con le storie e le leggende di divinità ed eroi. La speciale rassegna è iniziata in ottobre e proseguirà fino al 18 marzo. Il prossimo appuntamento è in calendario per sabato 18 alle 17.30, dal titolo “ Lo spirito della cavalleria“.

La storia ci ha fatto conoscere vari modelli di eroe: quello arcaico che lotta solitario contro le forze della natura per vincere la morte; quello dei Culti Misterici che affronta le prove per conquistare l’identità con il dio patrono del Mistero; quello del mondo religioso che combatte per l’affermazione del Dio unico sugli dei pagani. Una sola è la figura moderna che incarna la spiritualità eroica in cui l’elemento guerriero si fonde armonicamente con quello mistico-devozionale: il Cavaliere alla ricerca del Santo Graal. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Archeosofia di Lucca, archeosofialucca.org, info al numero 328 8375214 - [email protected] Il prossimo appuntamento sarà sabato 18 marzo, sempre ore 17.30 con La Bhagavad Gita e la dottrina dello Yoga supremo