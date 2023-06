A “Olio su Tavola“ la produzione artistica di Gianfranco Masini

“Sogni attraversati” è la personale di Gianfalco Masini alla Olio su tavola, Art gallery & restaurant (via del Battistero 38 a Lucca) Aperta al pubblico da ieri a ingresso libero. L’artista, con la curatela di Martina Bacci di Capaci e Silvia Masini, ha presentato la sua nuova produzione durante la vernice (foto in allegato), con la quale trasporta l’osservatore in un viaggio attraverso mondi reali ed immaginari che si intrecciano, si confondono e raccontano storie sempre diverse. Il supporto scelto è una particolare carta francese che l’artista elabora scostandosi anche dal suo classico utilizzo. L’esposizione, a ingresso libero, è aperta dal martedì al sabato dalle 17.30 alle 23 fino a sabato 8 luglio; sabato 17 e domenica 18 giugno, in occasione del Mercatino dell’Antiquariato, sarà aperta tutto il giorno. È inoltre possibile visitarla in altri orari su appuntamento telefonico. art gallery restaurant Olio su tavola by reaction, Via del Battistero, 38, 0583 491104.