“A Natale Puoi“. Un ricco calendario di appuntamenti

"A Natale puoi": questo il titolo del calendario di eventi natalizi che coinvolgerà tutte le frazioni del territorio. Un percorso di celebrazioni, di feste e incontri reso possibile dalla sinergia con le associazioni, i comitati paesani e commercianti. Oltre un mese di eventi, mercatini, spettacoli, presepi e tante altre occasioni per celebrare il periodo più magico dell’anno.

"Celebrare il Natale – commenta il sindaco Patrizio Andreuccetti - significa celebrare non solo il periodo più coinvolgente dell’anno, ma rappresenta l’occasione per valorizzare l’intera comunità, per godere della reciproca compagnia, per vivere il territorio in tutta la sua bellezza. Abbiamo voluto dare un nome nuovo a questo bel contenitore pieno di inventiva, di affetto e passione: abbiamo scelto ‘A Natale puoi’, un titolo che ci dà tutto il senso della magia del Natale, di pace e di solidarietà".

E proprio la solidarietà sarà il momento clou di un evento significativo per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni toscane colpite dalle alluvioni, che il Comune di Borgo a Mozzano sta organizzando al Teatro Colombo di Valdottavo con la serata speciale durante la quale saranno simbolicamente premiate le eccellenze del territorio. Il programma di "A Natale puoi" si apre domani, domenica, alle 12 a San Romano con "Salutando l’autunno e aspettando il Natale", l’iniziativa che si ripeterà ogni domenica fino al 17 dicembre, mentre a Tempagnano, sempre il 26 novembre, arriva tutta la magia dei Mercatini Natalizi (dalle 14).

Anche Diecimo si illumina a festa, il 3 dicembre (dalle 10.30 alle 18.30), con "L’Albero di San Giovanni", una giornata tra mercatini, musica, spettacoli per bambini e degustazioni. Il 10 dicembre, ore 16.30, alla Chiesa di San Jacopo verrà acceso l’Angelo della Comunità Solidale, curato dal Centro Ascolto Caritas Borgo a Mozzano.

Marco Nicoli