A maggio i lavori per demolire e ricostruire la palazzina

E’ di mercoledì 3 aprile, con la consegna dei lavori, il via ufficiale alla realizzazione a Barga del nuovo ospedale di comunità che offrirà venti nuovi posti letto per le cure intermedie a servizio di tutta la Valle del Serchio. Per fare posto al nuovo ospedale, che sorgerà all’interno del complesso ospedaliero del "San Francesco", si dovrà procedere a breve alla demolizione della palazzina che si trova proprio dopo l’ingresso dell’ospedale. I lavori partiranno a maggio. L’edificio fu inaugurato nel 1968 grazie alla generosità dei barghigiani residenti a Chicago, grazie alla Giovanni Pascoli Benevolent Society che oggi si occupa del sostegno alla Villa di riposo Pascoli di Barga.

La palazzina da tempo non rispondeva più ai più rigidi requisiti antisismici moderni ed anche per questo è stato deciso di demolirla completamente e ricostruirla per ospitare il nuovo servizio. Al suo interno si trovano diversi ambulatori polispecialistici tra cui quello di diabetologia e quello cardiologico e quindi c’è stato bisogno di trovare a questi servizi una nuova ubicazione. Grazie ad un lavoro di concertazione portato avanti dall’Asl con i suoi tecnici ed a cui ha collaborato anche il Comune di Barga con in testa la prima cittadina Caterina Campani, gli spazi sono stati trovati all’interno delle strutture dell’ospedale di Barga. Gli ambulatori quindi rimarranno al "San Francesco" anche perché attività che servono anche per la diagnostica degli stessi reparti dell’ospedale oltre che per gli utenti del territorio. La farmacia ospedaliera verrà invece trasferita all’ex Ceser di Fornaci.

Luca Galeotti