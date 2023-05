A luglio anche un evento gratuito Intanto si discute sul caro biglietti

Nel cartellone del Summer manca ancora una data, quella del tradizionale concerto gratuito di musica italiana, con un ospite che sarà annunciato prossimamente. Il Comune, hanno sottolineato gli assessori Santini, Granucci e Pisano, sta ancora lavorando a due ipotesi alternative, ma l’evento gratuito a luglio sul palco di piazza Napoleone è una certezza.

"Un evento internazionale – ha affermato l’assessore Paola Granucci – che rappresenta un valore enorme per la città, con un flusso turistico di qualità...". "La musica è cultura – ha sottolineato l’assessore Mia Pisano – e il Summer abbraccia un segmento importante che comprende giovani e meno giovani in una cornice sensazionale".

"L’aspetto promozionale per la nostra città – ha aggiunto l’assessore Remo Santini – è estremamente importante. Grazie al Summer, Lucca è conosciuta nel mondo come una realtà a sé e non più solo come “vicina a Firenze o vicina a Pisa“. E gli artisti scelgono Lucca perché è un luogo magico dove esibirsi...".

Sul tavolo resta poi la questione del caro biglietti, anche se in generale i prezzi del Lucca Summer Festival non sono certo tra i più alti. "Paragonati a realtà estere e italiane – sottolinea Mimmo D’Alessandro – siamo più bassi (negli Usa costano anche 1000 dollari) , ma è comunque un problema. Gli artisti ormai guadagnano solo dai concerti e i costi sono altissimi. Noi spendiamo ad esempio 2 milioni in promozione su reti Mediaset e radio italiane, oltre ai cartelloni permanenti in realtà come l’aeroporto di Pisa. Poi io stesso mi pongo il problema dell’accessibilità ai concerti per chi non ha molti soldi".

"Certo – aggiunge D’Alessandro – , c’è l’evento gratuito in piazza, ma la soluzione non può essere solo quella. La musica gratis fa male alla musica. Il pubblico deve essere lì per quell’artista, non per caso. Semmai bisognerebbe studiare un meccanismo per calmierare i prezzi dei biglietti e per garantire un accesso base a cifre giuste. Non so se questo è possibile tramite un’associazione senza fine di lucro che distribuisca un pacchetto di biglietti. Resta un nodo da risolvere".

P.Pac.