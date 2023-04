A Lucca la casa ‘tira‘ sempre di più Compravendite cresciute del 9,3%

Crescono le compravendite di immobili in provincia di Lucca dove lo scorso anno è stato registrato un aumento del 9,3 per cento, nettamente superiore alla media nazionale che per il 2022 si è assestata al 4,5 per cento: la conferma arriva dalla conferenza stampa tenutasi presso l’ufficio Mediatori Group di Lucca alla presenza della responsabile di zona Concetta Verduci, dei consulenti Alessio Del Carlo e Tommaso Bertocci e dell’avvocato Marco Bartoli.

Mercato che è dunque ripartito con la pandemia che sembra alle spalle e che se ha lasciato un effetto, come segnalato dalla ricerca, è quello di aver generato una attenzione maggiore agli spazi di casa, dove il tempo trascorso è superiore del 68 per cento rispetto al passato. La pandemia ha prodotto il risultato di interpretare la casa non solo in chiave notturna, ma anche per vivere e lavorare anche di giorno. L’aumento nelle compravendite, però, non è stato tanto verso nuove prime case, quanto verso la sostituzione di quelle già possedute: l’effetto è stato quello di non far crescere l numero dei proprietari che in Italia è comunque fortunatamente molto più alto che altro e che si attesta al 75 per cento.

Chi compra? Principalmente donne tra i 25 e i 34 anni, di professione impiegate; mentre chi vende sono sempre donne intorno ai 65 anni, generalmente pensionate. Nel 61 per cento dei casi, i compratori hanno una relativa facilità di acquisto, dunque hanno risorse sufficienti. Cosa viene richiesto maggiormente a Lucca? Cala la domanda di terra-tetto e nei grandi complessi mentre è in crescita quella per le bifamiliari e le case singole. Per quanto riguarda l’offerta, composta dai nostri incarichi attivi e dalle nostre notizie di vendita, vediamo in aumento le case terratetti, grandi complessi e bifamiliari in vendita. In diminuzione l’offerta per quanto riguarda gli immobili in piccolo complesso e terratetto rispetto all’anno precedente. Circa la spesa media per l’acquisto di un immobile, a Lucca si attesta intorno ai 98.700 euro, un valore in aumento rispetto al 2021. Per vendere servono in media 8,2 mesi e 31 giorni e gli acquirenti porgono particolare attenzione ai costi di manutenzione, alla sicurezza e alla luminosità.

Fabrizio Vincenti