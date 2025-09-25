A Lucca con l’icona di Arancia Meccanica

La quarta giornata del Lucca Film Festival si è chiusa ieri con un programma ricco di appuntamenti, capace di intrecciare memoria, novità e grandi protagonisti del cinema. La mattinata al Cinema Centrale è stata dedicata alle scuole con la proiezione de Il signore delle formiche di Gianni Amelio (nella foto), seguita da una masterclass molto partecipata.

Reduce dal premio alla carriera ricevuto nei giorni scorsi, il regista ha dialogato con gli studenti lucchesi su temi centrali della sua poetica: impegno civile, il cinema come strumento di riflessione e il valore del carattere per chi sogna questo mestiere. "Il talento, senza carattere, non vale niente - ha detto Amelio ai ragazzi - Vi auguro di avere tanto carattere, perché è ora, alla vostra età, che va tirato fuori".

Nel pomeriggio spazio al concorso internazionale lungometraggi con l’anteprima italiana di Eel del taiwanese Chu Chun-Teng e l’anteprima europea di A Place Far From Home di Diana Mashanova. All’Auditorium Fondazione Banca del Monte, splendido omaggio a Pasolini con Accattone, seguito dai film Inconscio Italiano di Luca Guadagnino. Il Complesso di San Micheletto ha proposto invece Il primo uomo di Amelio e, a seguire, l’evento Video Restart dedicato alla sperimentazione audiovisiva.

Gran finale al Cinema Astra con il premio alla carriera a Malcolm McDowell, attore iconico noto soprattutto per il celebre ruolo in Arancia meccanica di Stanley Kubrick. La serata si è chiusa con la proiezione di Caligula: The Ultimate Cut, introdotta da Hershey Felder. Una giornata intensa e stimolante, che ha saputo intrecciare i maestri del passato e del presente con le nuove generazioni di registi e spettatori, confermando ancora una volta il Lucca Film Festival come una vetrina internazionale e un laboratorio di idee sempre aperto alla scoperta.

E oggi ancora grandi appuntamenti con la masterclass di Gary Hill e la proiezione del film Duse.

Giulia Prete