A Lucca aprono il Castello di Nozzano e la gipsoteca

1Sabato e domenica tornano, per la dodicesima edizione, le Giornate Fai d’autunno, l’atteso evento di piazza che il Fondo per l’Ambiente Italiano dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. A Lucca i luoghi sono la Gipsoteca Passaglia; il Castello di Nozzano; a Bagni di Lucca la Chiesa e il Museo di San Cassiano di Controne; il Borgo di Borgo a Mozzano.

"Siamo alla 12ª edizione delle giornate FAI d’Autunno - ha detto la presidente FAI Toscana, Rosita Galanti Balestri - . Ringrazio il presidente Giani che ci ha accolto a palazzo Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana. In Toscana saranno aperti 25 luoghi, 7 dei quali interi borghi. Ottobre è mese di sensibilizzazione e raccolta fondi per il FAI: un esercito di volontari, grazie alle nostre delegazioni, sono pronti a raccontare questi luoghi, insieme agli apprendisti ciceroni che sono gli alunni delle scuole superiori di tutta la Toscana. Lo slogan di quest’anno è “Fai la tua parte” perché non sono solo i volontari del Fai a essere custodi del patrimonio culturale e artistico, ma tutti i cittadini".