A “lezione“ di volontariato Sport e solidarietà per “Insieme si può“

Questa mattina negli articolati spazi degli impianti sportivi di Gallicano, dove si praticano vari tipi di sport, oltre al nuoto e alla ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, ci sarà un evento molto particolare che unirà il mondo dei giovanissimi a quello del volontariato. Sarà, infatti, una mattinata di gioco e divertimento per i circa 150 studenti delle scuole secondarie della Valle del Serchio grazie all’iniziativa denominata" Insieme si può" che permetterà a questi due ambiti della società di incontrarsi e confrontarsi reciprocamente. Gli studenti si organizzeranno in squadre per giocare insieme e parteciperanno alla restituzione del laboratorio di self empowerment, mirato a una sorta di processo di consapevolezza e accrescimento del potenziale personale, poi alla presentazione delle associazioni e alla premiazione finale.

L’iniziativa è promossa dall’Equipe Dsa, disturbi dello spettro autistico, dell’Usfma zona Valle del Serchio, nell’ambito del laboratorio orientato al self empowerment, realizzato appunto agli impianti sportivi di Gallicano a cui hanno collaborato quattro studentesse in alternanza scuola-lavoro. All’evento aderiscono e partecipano il tavolo istituzionale per le disabilità della Valle del Serchio, l’Isi di Barga, l’Isi di Castelnuovo di Garfagnana, il comitato La Foresta dei sogni, il Gvs di Barga, Filo d’Arianna, Cefa Basket, le Misericordie di Gallicano e Castelnuovo di Garfagnana e l’Asd Gallicano. L’iniziativa vede il sostegno della Fondazione per la Coesione sociale, l’ente di scopo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che opera nel welfare, e il patrocinio del Comune di Gallicano e dell’Unione dei Comuni della Garfagnana.

La manifestazione ha come obiettivi la sensibilizzare dei giovani alla solidarietà e la valorizzare della funzione educativa del volontariato, fornisce agli studenti un’occasione per sperimentarsi in una giornata di condivisione e di approcciarsi concretamente alle realtà delle associazioni impegnate in progetti di inclusione e sulla disabilità, che rappresentano anche possibili opportunità per l’attivazione di future alternanze scuola-lavoro, oltre a costruire legami territoriali stabili fra scuola, enti del terzo settore e altre istituzioni, per costruire una comunità educante in cui ci sia continuità tra i modelli educativi trasmessi dalla scuola e le esperienze solidali e di impegno civile che si realizzano sul territorio.

Fio. Co.