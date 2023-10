A lezione di educazione stradale. Nelle scuole, incontri con la teoria e prove pratiche con simulazione 3D

L’educazione stradale nelle scuole e la pratica insegnata a bambini e ragazzi sul campo, con prove pratiche e non solo. A Capannori novembre sarà il mese dedicato alla sicurezza stradale, con varie iniziative promosse dal Comune.

Martedì 7 novembre incontro rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte del liceo scientifico “Majorana“ per sensibilizzare i giovani, in particolare coloro che hanno da poco conseguito la patente di guida dell’auto o sono in procinto di conseguirla: “Metti in moto il cervello“, il titolo, sarà aperto dal sindaco Luca Menesini e vedrà la partecipazione dei Comandanti della Polizia Stradale di Lucca, Pietro Ciaramella, e della Municipale di Capannori, Debora Arrighi, dell’assessore alla Sicurezza urbana Lucia Micheli e della Dirigente scolastica Maria Rosa Capelli.

Un rappresentante della Provincia di Lucca illustrerà i dati sugli incidenti. Il mese prossimo, inoltre, riprenderanno i corsi di educazione stradale nelle scuole tenuti dagli agenti della Municipale, sia nelle primarie sia nelle secondarie di primo grado. Alle elementari lezioni teoriche con le quali saranno spiegate ai ragazzi, anche con l’utilizzo di materiale multimediale e audiovisivo a cartone animato, le principali regole del codice della strada, significato dei cartelli ed altro.

Alle Medie, oltre alle lezioni teoriche, si terranno anche dimostrazioni pratiche con l’utilizzo di un simulatore del motorino. Da quest’anno sarà utilizzato anche un nuovo “Percorso di simulazione Alcolemia e Droghe“: un tappetino che consentirà ai ragazzi di svolgere, tramite occhiali da simulazione in 3D, una serie di esercizi studiati per far provare sulla loro pelle gli effetti dell’alcol e delle droghe sui riflessi e sulla percezione del pericolo.

Il 19 novembre, in occasione della “Giornata mondiale delle vittime della strada“, commemorazione in via di Sottomonte a Massa Macinaia in ricordo di Marianna Barsotti, morta in un tragico incidente il 12 novembre 1995, ad appena 16 anni. "L’educazione stradale - spiega l’assessore Lucia Micheli - è uno strumento per garantire la sicurezza di tutti coloro che transitano sulla strada, pedoni, ciclisti, automobilisti".

Massimo Stefanini