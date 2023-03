A lezione di economia circolare In partenza un corso gratuito di buone pratiche di riuso

Imparare a prolungare la vita degli oggetti, riutilizzarli in modi differenti rispetto al loro scopo iniziale, prima di gettarli nella spazzatura: per questo nasce uno specifico corso di formazione gratuito ‘RiusoLab’, aperto a tutti, promosso da Comune, Centro di ricerca rifiuti zero e Fondazione Reggio Children ‘Centro Loris Malaguzzi’, insieme al consorzio Mestieri Toscana, su finanziamento dell’Unione Europea. I cittadini ammessi saranno 50 e prevede parti teoriche e laboratori pratici per una durata complessiva di 30 ore. Gli incontri formativi si terranno fino a giugno, a cura delle varie realtà e associazioni che si occupano di riuso.

"Questo corso rappresenta uno step di fondamentale importanza nel percorso di realizzazione del Sistema municipale del riuso, perché fornirà importanti strumenti di formazione sia per i cittadini interessati a dare nuova vita ad oggetti e materiali sia a chi intende avviare un’attività nell’ambito del riuso – spiega l’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro -. Un’opportunità importante quindi per far crescere la cultura del riuso sul territorio ed anche per ampliare la rete di soggetti che intendono lavorare in questo ambito, oltre che occasione di formazione per le realtà già esistenti nel settore. In questi anni sono tante le esperienze che si sono sviluppate a Capannori nel settore del riuso con riferimento a vari materiali, dai mobili ai vestiti, dalle biciclette agli scarti alimentari fino alle apparecchiature informatiche, anticipando quella che poi è diventata la strategia europea di economia circolare. Con questi laboratori vogliamo che l’esperienza positiva maturata in questi anni diventi sempre più un progetto di tutta la nostra comunità e un trampolino di lancio per giovani e appassionati che vogliono mettere in campo idee nuove di economia circolare".

Date e orari dei laboratori saranno definiti anche in base alle esigenze dei partecipanti. Il corso si aprirà con un incontro aperto a tutti intitolato ‘Le prospettive del riuso nella strategia Rifiuti Zero’ in programma giovedì 13 aprile alle 18, al polo tecnologico di Segromigno in Monte. Sono previsti incontri formativi anche per i soggetti formatori. Per informazioni [email protected]; [email protected]