A lettura con il tè: ripartono oggi gli incontri

Tornano a grande richiesta gli appuntamenti del martedì pomeriggio di "A lettura con tè" a Coreglia Antelminelli. Il ciclo di incontri conviviali, nati dal piacere di stare insieme unito alla passione per la lettura e promosso dall’amministrazione comunale a guida Marco Remschi, su impulso della consigliera comunale Matilde Gambogi e il supporto dell’assessora Lara Baldacci, riprende oggi alle 16 in un luogo molto diverso dalla consueta sala lettura all’interno del Palazzo Comunale del capoluogo. Ad accompagnare gli intervenuti lungo la strada che conduce alla Rocca sarà l’esperto in Biodiversità agraria e Etnobotanica, nonché Presidente Associazione Nazionale Città del Castagno, Ivo Poli, che li introdurrà alla conoscenza degli "erbi boni", le particolari specie di piante selvatiche che crescono naturalmente nei prati e nei boschi locali. Oltre all’identificazione della erbe commestibili seguirà anche una presentazione del loro utilizzo in cucina e nella tradizione della Garfagnana.

"Alla fine della passeggiata - informa la consigliera Matilde Gambogi -, grazie alla disponibilità della proprietaria della Rocca, avremo l’opportunità di entrare nel giardino e da lì godere appieno di un panorama ineguagliabile. Un’occasione in più per non mancare e convincere i vostri amici ad intervenire".

Fio. Co.