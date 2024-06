A Imt si accende Bright Night 2024. La notte europea dei ricercatori

Inizia anche a Lucca il conto alla rovescia per l’edizione 2024 della Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, la manifestazione nata nel 2005 per impulso della Commissione UE e che quest’anno si festeggia in tutta Europa venerdì 27 settembre. Protagonisti della Notte saranno come sempre ricercatori e ricercatrici che porteranno esperimenti e dimostrazioni nelle piazze, con l’obiettivo di avvicinare la cittadinanza alla scienza e al mondo della ricerca.

Tanti gli appuntamenti previsti anche in Toscana, dove la manifestazione prende il nome di Bright-night, unendo l’acronimo “Brilliant Researchers Impact on Growth Health and Trust in Research” (ricercatori brillanti influenzano la crescita, la salute e la fiducia nella ricerca), con la parola notte. Promotori della manifestazione sono gli atenei toscani (Università di Firenze, Pisa, Siena, Stranieri di Siena, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Scuola Normale Superiore e Scuola IMT Alti Studi Lucca), insieme a un’ampia rete di enti di ricerca – fra cui il Consiglio Nazionale delle Ricerche Area di Pisa (CNR), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’European Gravitational Observatory (EGO), INAF Osservatorio Astrofisico di Arcetri – con il sostegno della Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì. La notte più luminosa dell’anno sarà animata nelle piazze delle nostre città da workshop, esperimenti, dimostrazioni, talk e spettacoli. Sono inoltre in programma visite guidate a musei e laboratori, con l’apertura delle sedi della ricerca al pubblico. Senza dimenticare i bambini e le bambine, che troveranno un ricco calendario di proposte pensate appositamente per loro, come anche le scuole, che in molte città saranno coinvolte in attività specifiche.

Novità di quest’anno è il tema “BRIGHT Women”, un focus particolare dedicato alla ricerca e agli studi che promuovono il benessere e l’emancipazione delle donne e che, come un fil rouge, unirà le piazze di tutta la Toscana, con un evento comune in programma a Firenze. Il progetto Bright-night è un evento associato del programma Horizon-msca-2023-Citizens-01 della Commissione Europea.