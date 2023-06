A Imt c’è “Archivi in rete“ Un viaggio nella memoria

In occasione di “Archivissima, il Festival e la Notte degli Archivi”, venerdì 9 giugno l’appuntamento è con un evento nazionale dedicato agli archivi storici: la Scuola Imt propone un viaggio nel tempo e nello spazio, un itinerario a tappe per ricostruire frammenti materiali e visuali della memoria cittadina. A guidare la passeggiata tra le raccolte fotografiche della città sono Agnese Ghezzi e Fabrizio Gitto, ricercatori dell’unità di ricerca Lynx - Center for the Interdisciplinary Analysis of Images, Contexts, Cultural Heritage della Scuola IMT nell’ambito del progetto “Archivi in Rete” diretto da Linda Bertelli, professoressa di Estetica e studi visuali alla Scuola IMT. Il progetto “Archivi in Rete” mira a valorizzare il patrimonio fotografico delle istituzioni presenti a Lucca attraverso il coinvolgimento attivo di oltre trenta enti conservatori e lo sviluppo di strumenti digitali, attività educative e azioni di coinvolgimento pubblico. La passeggiata, della durata di un’ora e mezza circa, comincerà alle 18.30 da piazza San Francesco, sede della Scuola IMT per concludersi nei pressi dell’Archivio Storico comunale, passando per altre istituzioni presenti sul tragitto tra il centro e le mura.

L’evento, parte di un più ampio programma di iniziative di valorizzazione del patrimonio fotografico della città, è aperto al pubblico e gratuito. Per prenotazioni: https:tinyurl.commvtkuwah. Il percorso è adatto anche a persone con ridotta capacità motoria. Al momento della prenotazione l’organizzazione prega di indicare se saranno presenti bambinei sotto i 10 anni. Per informazioni: [email protected] o 0583-4326606 0583-4326747.

Il progetto “Archivi in Rete”, promosso da FSC, Regione Toscana, GiovaniSì, - è sviluppato dall’unità LYNX - Center for the Interdisciplinary Analysis of Images, Contexts, Cultural Heritage della Scuola IMT Alti Studi Lucca in collaborazione con il Comune di Lucca e in particolare con l’Archivio Fotografico Lucchese “A. Fazzi”, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Società Hyperborea, l’Associazione Photolux.

Il progetto è collegato a PhotoNetLucca, gruppo di studiose e studiosi afferenti all’unità LYNX - Center for the Interdisciplinary Analysis of Images, Contexts, Cultural Heritage della Scuola IMT Alti Studi Lucca, dedicato alla valorizzazione del patrimonio fotografico lucchese. Per rimanere aggiornati https:www.instagram.comphotonetlucca.