A Gello di Pescaglia l’abbraccio alle famiglie ucraine

Nel pomeriggio di ieri, primo anniversario dall’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa, nella piccola frazione di Gello, comune di Pescaglia, è giunta una rappresentanza della Misericordia di Borgo a Mozzano guidata dal governatore Gabriele Brunini che, a nome dell’intera comunità, ha voluto abbracciare le due famiglie ucraine accolte nel luglio scorso in seguito ala fuga dalla guerra che ancora oggi affligge la loro terra. I mazzi di fiori hanno ii colori della loro bandiera e il profumo di una accoglienza che non conosce confini, in una giornata dove la tristezza si fa sentire con tutta l’angoscia del ricordo e ogni gesto assume un simbolismo ricco di sfaccettature.

"In questa giornata, anniversario di una inutile guerra che insanguina l’Ucraina, abbiamo voluto portare la nostra solidarietà a queste famiglie che la Misericordia ospita da molti mesi qui a Gello - ha sottolineato il Governatore nel suo intervento -. Il nostro augurio più grande è che la pace ritorni e questi ragazzi e ragazze con le loro mamme tornino a vivere in serenità una bella primavera di libertà nella loro martoriata terra, che è ormai parte della nostra Europa". Fiori e pacchi doni che hanno immediatamente strappato un sorriso ai 9 bambini presenti con le loro mamme nell’abitazione messa a disposizione dalla Misericordia che ne cura l’assistenza a 360 gradi. La vista e la consegna dei doni, spiegano dalla Confraternita, si è svolta nel primo pomeriggio per consentire a tutti gli ospiti di essere presenti, visto che i bambini e la bambine ucraine frequentano le scuole, sia la Primaria sia la Secondaria, di Pescaglia.

Per l’accoglienza nell’immobile di recente ristrutturazione, entrato a fare parte delle proprietà immobiliari della Misericordia di Borgo a Mozzano a seguito di una donazione privata, Gabriele Brunini non ha dimenticato di ringraziare il Rotary Club di Lucca che ha sostenuto il progetto con un significativo contributo utilizzato per acquistare mobili e varie attrezzature utili a a garantire la migliore ospitalità alle due famiglie, oltre alla Prefettura e all’amministrazione comunale di Pescaglia per il continuo coordinamento.

Fiorella Corti