A Gallicano sbarca il Centro Clinico Das

Novità in arrivo nel settore dei servizi sanitari a Gallicano. Domenica marzo in via Roma aprirà i battenti il centro clinico Das Garfagnana e Mediavalle, una zona distretto privata che metterà a disposizione diversi servizi correlati ad alcune patologie o disagi della persona, con ben dodici medici che graviteranno nella struttura. Tra questi, saranno attivi psicologo, psicoterapeuta, osteopata, nutrizionista, logopedista, neuropsicomotricista, sessuologo, Fiss e mediatore familiare Simef, in una ottica di possibile futuro ampliamento.

Una nuova sede, dopo quella di Lucca, per questa azienda che offre un ambiente professionale altamente qualificato e specializzato in percorsi psicoterapici e clinici, oltre che informativi e formativi, con un gruppo di lavoro composto da professionisti con esperienze importanti in ambito clinico, universitario e di ricerca.

Dopo il successo in continuo crescendo che si sta registrando dall’arrivo del poliambulatorio specialistico dell’età pediatrica "Baby Doctor Valley" e della Clinica del Sale con il team di esperti e specialisti guidati dalla dottoressa Alessia Bertocchini, sempre a Gallicano lungo la via di Fondovalle, si aprono dunque nuove opportunità poi indirizzo per la necessità di supporto utile a qualsiasi età, dall’infanzia all’adolescenza, agli adulti, alle coppie e fino alle famiglie. Non da meno a Gallicano procede il settore pubblico, con la nuova sede del Centro Socio Sanitario locale attualmente in piena fase di ampliamento e interessata dalle opere di qualificazione e ristrutturazione che l’Azienda Usl Toscana nord ovest e l’amministrazione di Gallicano guidata dal sindaco David Saisi prevedono in via di conclusione agli inizi del 2014.

Fiorella Corti