A Gallicano il murales di ”Ericailcane”

Tante le reazioni, stupefatte e in gran parte positive, degli abitanti del comune di Gallicano e dei tanti passanti che in questi giorni sono stati particolarmente colpiti dall’opera di street art che ha preso forma su due facciate l’ex cartiera ora sala Guazzelli, edificio del capoluogo dove sono in corso lavori di messa in sicurezza. Il famoso artista urbano che sta realizzando l’opera ispirata, in una propria reinterpretazione murale, alla "Vita Nova" di Dante Alighieri è Ericailcane, che sta costruendo la sua storia per immagini prendendo spunto dall’acqua, ma anche del suo opposto. Street artist, illustratore, disegnatore e scultore, oltre che realizzatore di graffiti e installazioni in tutto il mondo, Ericailcane, è uno degli artisti designati a far parte del progetto. Il circuito dei murales, che ha interessato i comuni di Fosciandora, Castiglione, Pieve Fosciana e Barga, è realizzato grazie al supporto della Regione e gode del patrocinio dell’Unione dei Comuni e del contributo della Fondazione Crl.

Fio. Co.