A fine marzo torna “Collezionando“. C’è il creatore di Martin Mystère

“Lucca Collezionando“, il festival vintage-pop dedicato al fumetto e ai mondi del fantastico torna in primavera, sabato 23 e domenica 24 marzo al Polo Fiere di Lucca e ci invita a un’immersione nelle magiche atmosfere del mondo analogico, all’insegna di un “mood slow”.

L’evento, organizzato da Lucca Crea (società che realizza Lucca Comics & Games), in collaborazione con il Comune di Lucca, conferma la formula che ha raccolto grandi consensi nelle passate edizioni, regalando ai visitatori la possibilità di rallentare il ritmo quotidiano, di rivivere il clima della cultura pop degli anni ‘70, ‘80 e ’90, e annuncia già i primi ospiti d’onore.

Il manifesto della settima edizione (nella foto a fianco) è realizzato da Daniele Caluri: un tuffo nella stanza di un giovane le cui passioni compongono un vero e proprio puzzle. Presentato in anteprima durante l’ultima Lucca Comics & Games, il poster ha dato il via al percorso verso Collezionando 2024. Un’occasione speciale per incontrare i mostri sacri del fumetto e giovani di talento, acquistare pezzi rari per la propria collezione, rispolverare le proprie abilità da Sala Giochi, scaldare “l’indice magico” per un calcio piazzato da Subbuteo, giocare un boardgame o un wargame insieme ad amici vecchi e nuovi, di tutte le età.

Prenderà parte al weekend di “Lucca Collezionando“ Giancarlo Alessandrini, senza dubbio uno dei grandi maestri del fumetto italiano. Alessandrini ha disegnato Dylan Dog, Tex, Diabolik, ma è di fatto noto in primis come “creatore grafico” di Martin Mystère, di cui dal 1982 è disegnatore principale e autore di tutte le copertine. Vincitore di numerosi premi, ha conseguito lo Yellow Kid come miglior disegnatore italiano proprio a Lucca, al Salone Internazionale dei Comics.

“Lucca Collezionando“ è il momento migliore per inseguire le proprie passioni, condividerle con la famiglia e gli amici, di tutte le età, un weekend in un contesto accogliente e rilassato. E’ il luogo ideale per completare la propria collezione di fumetti, figurine e collectibles, trovare le ultime uscite editoriali e incontrare i propri artisti e le artiste del cuore. Un viaggio non solo alla riscoperta del vintage da collezione italiano, europeo ed americano, ma anche dei manga e degli anime classici, nonché del retrogaming.