A fine aprile i lavori per il rondò di S.Donato

E’ indubbiamente una delle opere più attese e ormai, come annuncia l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani, ha “i giorni contati“. Si tratta della nuova rotatoria tra via delle Città Gemelle e via di San Donato che risolverà le lunghe code e attese che si generano sistematicamente al semaforo per chi va o esce dall’autostrada.

“La gara d’appalto è appena stata espletata – dice Buchignani – in questi giorni affideremo i lavori e credo che saremo in grado di dare il via al cantiere entro 2-3 settimane“.

Quindi il conto alla rovescia per questa importante opera è iniziato. In questi giorni il dirigente ha formalizzato anche l’occupazione temporanea delle aree a San Donato necessarie al cantiere.

La data di inizio dell’occupazione, che quindi inquadra anche approssimativamente il via dei lavori, è quella del 29 aprile a partire dalle 9.30. La durata prevista è di quattro mesi entro cui dovrebbe dunque essere pronta la nuova rotatoria.

“Si tratta di uno snodo fondamentale per il transito dove andremo a sostituire l’incrocio e il semaforo esistenti con una nuova rotatoria a pianta ellittica – ricorda l’assessore, – sarà così garantita maggiore fluidità per il traffico in una delle porte principali della città che è collegata direttamente all’autostrada e alla variante di San Donato, ma aumenterà notevolmente anche la sicurezza per gli automobilisti“. La spesa sarà di 390mila euro.

L.S.