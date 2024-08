A Ferragosto cinema sotto le stelle. Stasera Alien domani la Normandia

Ferragosto al cinema per chi rimane in città. Un’offerta di prime visioni, anteprime, inediti che offrono una varietà di generi ideale per trascorrere una o più serate immergendosi nell’esperienza del grande schermo, senza il rischio di trovare proposte già passate nelle scorse settimane. Si comincia proprio da domani sera con la prima visione assoluta per Lucca dell’imperdibile “Fuga in Normandia”, con uno straordinario Michael Caine affiancato da Glenda Jackson, ingresso prezzo unico Cinema revolution € 3,50. Venerdì “Un altro ferragosto” diretto da Paolo Virzì, per una commedia amara che ripropone personaggi del primo film con nuove aggiunte.

Sabato in contemporanea con il Festival di Locarno, anteprima del film “La vita accanto”, diretto da Marco Tullio Giordana. Domenica 18 agosto ancora cinema italiano, stavolta film drammatico diretto da Daniele Luchetti “Confidenza”, con un grande Elio Germano protagonista, e lunedì 19 agosto spazio alla commedia con Leonardo Pieraccioni e il suo “familiare” “Pare parecchio Parigi”, con un cast di comici italiani fra cui risaltano Nino Frassica e la fiorentina Chiara Francini, che sarà a Lucca il 3 settembre per presentare il suo nuovo film, in concorso nelle sezioni collaterali della Mostra internazionale del cinema di Venezia. Tutti i film sono a prezzo unico Cinema Revolution € 3.50. Martedì 20 agosto un’altra anteprima di grande qualità, “L’innocenza”, diretto dal maestro Kore’eda Hirokazu, presentato in concorso al Festival di Cannes 2023. E mercoledì 21 agosto “Cattivissimo me 4”, programmato in contemporanea sia ad EstatecinemA che al cinema Astra dove da stasera si apre l’ultimo capitolo della saga di Alien con “Alien: Romulus”.