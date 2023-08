A fatica verso la riapertura C’è subito il nodo dei supplenti

È un inizio dell’anno scolastico particolarmente impegnativo per l’Ufficio scolastico provinciale di Lucca, la cui neo dirigente Ilaria Baroni è già in servizio con un incarico che sfocerà, il prossimo 1° settembre, nella guida ufficiale per il delicato compito.

Un "disperatissimo sforzo" come lei stessa evidenzia, mirato a garantire il regolare inizio delle lezioni scolastiche, in primis, naturalmente, la copertura delle cattedre. Una spina nel fianco ormai ciclica, quella di arrivare alla copertura dei posti degli insegnanti: ma quest’anno qualcosa sembra andare verso la direzione giusta.

"Il prossimo 25 agosto, quindi venerdì – afferma la titolare dell’Ufficio scolastico – provvederemo alla prima chiamata dei supplenti, una procedura che, rispetto al passato, vede iniziare l’iter con un buon anticipo; siamo fiduciosi – va avanti la dirigente – che questo possa determinare l’ampia presenza per lle cattedre da ricoprire; tutto questo, tengo molto a sottolinearlo, lo dobbiamo al proficuo e incessante lavoro che i nostri uffici sono riusciti a fare, perché eccetto il giorno di Ferragosto, hanno sempre lavorato e dato la massima disponibilità".

Un impegno, tra l’altro, che ha visto anche la piena collaborazione delle scuole del territorio, in un anno, come sottolinea Baroni, "assai oneroso perché caratterizzato, come in molti sanno, dalla gestione dei fondi del Pnrr". Le parole della neo dirigente Baroni, dunque, fanno pensare a un inizio dell’anno scolastico 20232024 regolare, tenuto conto che stiamo parlando di un sistema complesso da gestire.

"Questa fase dell’anno – prosegue la dirigente dell’ufficio scolastico – rappresenta da sempre un maggiore impegno e il nostro obiettivo, naturalmente, è quello di rimuovere, per esempio, le questioni critiche emerse nella zona della Piana di Lucca, utile a evitare il fenomeno ormai noto delle “classi-pollaio”; come già affermato pubblicamente, per quanto riguarda Lucca, sono in grado di assicurare che il numero medio di alunni per classe è di 2022 ragazze e ragazzi".

Garantire il numero idoneo, peraltro stabilito dalle legge anche in virtù della presenza di alunni con disabilità eo certificazioni, si traduce ovviamente nella garanzia di una corretta attività didattica.

Intanto c’è da registrare, sempre in ambito scolastico, che l’amministrazione comunale di Lucca, lo scorso 18 agosto attraverso determinazione dirigenziale del settore lavori pubblici, ha deciso di investire 85mila euro per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche presso la scuola dell’infanzia “Il girasole” e la primaria “Dante Alighieri” afferenti all’istituto comprensivo “Lucca centro”, mettendo mano alla realizzazione di un ascensore interno a servizio di tutti i piani.

Maurizio Guccione