A Estatecinema arriva “Il boemo“ Esclusiva nell’arena sotto le stelle

Dopo il grande successo della presentazione del film con Paolo Ruffini, proseguono le serate di programmazione di Estatecinema nel parco di Villa Bottini. Numerosi i titoli in programma questa settimana, con due prime visioni esclusive per l’arena sotto le stelle: “Il boemo”, stasera, e “Peter von Kant”, giovedì 6 luglio. Tutti i film italiani ed europei sono a prezzo unico 3.50 euro, oltre ai due citati, nei prossimi giorni anche “Scordato”, “Triangle of sadness”, “Il sol dell’avvenire”, “Mixed by Erry”, “Mon crime”.

Film da non perdere, “Il Boemo”, proposto in prima visione esclusiva è una grande produzione internazionale su un compositore, un titolo che rende omaggio alla vocazione culturale della nostra città, all’attenzione per la musica classica. Vita, arte e amori di Josef Myslivecek, "il boemo", musicista del XVIII secolo, che da Praga, dove era nato da una famiglia di mugnai, arriva a Venezia nel 1763 e da lì, muovendosi abilmente nel mondo dell’aristocrazia italiana, tra l’amore di una giovane dama e il piacere offerto da una potente marchesa, si afferma come uno dei principali musicisti dell’epoca. Chiamato alla corte del re di Napoli, scrive opere liriche per la celebre cantante Caterina Gabrielli e negli anni successivi, tra Torino, Bologna e Parma, trova l’amore di una nobildonna vittima del marito possessivo e conosce il giovane Mozart, che sarà poi suo intimo amico.

Giovedì 6 luglio è la volta di “Peter von Kant”, diretto dal regista francese François Ozon, proiettato in esclusiva a EstatecinemA. Siamo nel 1972. L’esuberante e pluri-premiato regista Peter Von Kant si sveglia nel suo appartamento di Colonia e immediatamente inizia a dare ordini a Karl, assistente tuttofare che non parla mai ma osserva di continuo. Annoiato dal lavoro, Peter riceve la visita di Sidonie, la sua diva e musa, che porta con sé il giovane Amir. Peter ci mette un secondo a infatuarsi del ragazzo, lo ospita a casa sua e decide di farne una star. Un amore impetuoso che consumerà il regista fino a fargli perdere il controllo. Imperdibile a da rivedere, per i più piccoli ma non solo, “Super Mario Bros” in programma domani, mercoledì 5 luglio. Prevendite aperte online sul sito www.luccacinema.it oppure direttamente in cassa negli orari di apertura.