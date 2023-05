A dicembre 2021 l’asfaltatura, oggi manca ancora la segnaletica

Dov’è finita la segnaletica? Dopo quasi 18 mesi sarebbe il caso di intervenire. E’ quanto esortano a fare i residenti in via Stradone a Camigliano. L’invito è rivolto al Comune. In quel luogo c’è un parco giochi per bambini. "Nel mese di dicembre 2021 - protestano gli abitanti - venne riasfaltata la strada. Senza dubbio un fatto positivo. Purtroppo però non è stata rifatta la segnaletica che invitava gli automobilisti a rallentare, in quanto zona con presenza di minori, quindi potenzialmente con rischi. Segnalammo immediatamente la questione all’assessore competente. Siamo a metà maggio del 2023, sono trascorsi quasi 18 mesi senza che sia accaduto niente. Nonostante diverse rassicurazioni a riguardo, l’intervento non è stato mai eseguito. Crediamo che la questione meriti maggiore attenzione".

M.S.