A Daccapo si festeggia la giornata mondiale del libro e diritti d’autore

Alla cooperativa sociale Daccapo in via Stipeti 33 oggi si festeggia la giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. Dalle 15 alle 19 tanti appuntamenti per grandi e piccini agli empori empori, organizzati in collaborazione con Bibliocoop. In particolare fino alle 17 il laboratorio esperienziale di “metodo Caviardage“, “Il libro che visse più volte”. Si tratta di un metodo di scrittura poetica elaborato e diffuso in Italia da Tina Festa e consiste nel creare poesia, piccoli distillati poetici, partendo da una pagina scritta di un libro considerato “da macero”. Il libro acquista così una nuova vita, attraverso il potere evocativo della parola scritta. Si avvale di un processo ben definito e di numerose tecniche. A cura di Amalia Gallo. E’ gradita la prenotazione al laboratorio, mandando un messaggio o telefonando al numero 3890910428. Quota di partecipazione 15 euro. Dalle 16 alle 17.30 letture a voce alta per bambini a cura di Nati per leggere. Dalle 17.30 alle 19 letture a voce alta per adulti. Tutto il giorno esposizione e vendita di libri usati e merenda e stuzzichini. La finalità dell’iniziativa è quella di portare i luoghi della cooperativa al centro della vita della città, divulgando quei principi che muovono il sistema di riuso Daccapo, la sartoria Quindi, e tutte le attività.