A Corfino una giornata sulla patata rossa

Una giornata di studio e di confronto, a cura dell’amministrazione comunale di Villa Collemandina per tutta la giornata di oggi a Corfino, per rilanciare l’agricoltura di montagna puntando su una eccellenza locale, la patata rossa di Sulcina. "La Patata Rossa di Sulcina – spiega il sindaco Francesco Pioli (foto) – rappresenta una delle produzioni agricole identitarie della Garfagnana ed è tra le colture conservate e tutelate dalla Banca regionale del Germoplasma. Un tempo molto diffusa, oggi è considerata a rischio di erosione genetica. La sua coltivazione è infatti limitata e portata avanti soprattutto dai coltivatori custodi". "Con questa iniziativa l’Amministrazione comunale di Villa Collemandina – aggiunge il consigliere comunale delegato Alessandro Vanni –, in collaborazione con il Distretto Comunità del cibo e dell’agrobiodiversità della Garfagnana, intende promuovere e valorizzare questo prodotto, riconosciuto come eccellenza culinaria, attraverso una giornata che intreccia conoscenza, divulgazione scientifica, tradizione gastronomica e cultura popolare". "L’evento – conclude il consigliere comunale Federico Borelli – rientra nel bando regionale di valorizzazione della Toscana diffusa, attività di promozione dei territori rurali e valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari".

Dino Magistrelli