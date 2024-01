A consulto dal medico sportivo. Consigli sull’attività idonea e per i gruppi di cammino

Non solo visite e certificati. Ora anche uno “sportello“ a cui poter chiedere consiglio sulle attività motorie più adatte in relazione alla patologie ed alle condizioni fisiche personali. Gli ambulatori della Medicina dello Sport dell’Azienda Usl Toscana nord ovest saranno a disposizione per questo tutti martedì, con accesso libero in orario 11-12. “L’attività fisica – spiega Carmine Di Muro (nella foto), responsabile aziendale della Medicina dello Sport – rappresenta un presidio indispensabile per il mantenimento dello stato di salute. Il movimento, se adeguato alle proprie condizioni e fatto in gruppo, permette di mantenere l’ organismo efficiente e contribuisce alla socializzazione con conseguente miglioramento della qualità di vita oltre che della muscolatura e delle articolazioni“. “Per questo – spiega – abbiamo pensato di realizzare una vera e propria rete aziendale dedicata alla prescrizione e diffusione dell’esercizio fisico. Spesso le persone scelgono attività in questo campo senza mai parlarne con uno specialista. In questo modo vogliamo mettere a disposizione della cittadinanza competenze e servizi. L’offerta si rivolge principalmente ai soggetti affetti da patologie croniche quali diabete, ipertensione, obesità ma anche alcuni tipi di neoplasie per la prevenzione delle complicanze, ma è aperta a tutti come funzione di prevenzione. I cittadini possono presentarsi liberamente nei nostri ambulatori su consiglio del proprio medico di famiglia, dello specialista o di loro libera iniziativa e qui troveranno il nostro personale che sarà a disposizione per rilevare i singoli fabbisogni e indirizzare a tutti quei percorsi dedicati all’esercizio fisico organizzati dalla nostra Azienda. In particolare potranno ricevere informazioni sui gruppi di cammino presenti in tutti gli ambiti territoriali e sui corsi di Attività Fisica Adattata (Afa) attivati in oltre 100 strutture tra piscine e palestre”.

“Per queste attività – continua Di Muro – non serve certificazione medica ed è sufficiente presentarsi al punto di partenza agli orari che saranno indicati. A guidare ciascun gruppo è un cosiddetto “walking leader” ovvero una persona specificatamente formata per coordinare questo tipo di attività a gruppi omogenei di partecipanti. Per quanto riguarda l’Afa sono invece previsti dei prezzi calmierati, 3.5 euro a lezione, e una capillare diffusione sul territorio delle strutture aderenti in modo da facilitare l’adesione e renderla davvero alla portata di tutti”.