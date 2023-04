A Chailly il Premio Lucca Classica “Lucca e la Scala, Puccini ci unisce“

LUCCA

"Vi ringrazio di cuore per questo premio, per la dedica bellissima e il significato che racchiude. Da quando ho iniziato il mio percorso scaligero, Puccini è sempre stato un autore su cui ho puntato moltissimo dal punto di vista della ricerca interpretativa e musicologica. Siamo a circa 34 di questo ciclo pucciniano e la stagione prossima tornerà a vedermi impegnato come interprete". Con queste parole il Maestro Riccardo Chailly ha accolto il Premio Lucca Classica 2022 che gli è stato consegnato ieri al Teatro alla Scala, da Marco Cattani, presidente dell’Associazione musicale lucchese, che organizza Lucca Classica, e dal sindaco Mario Pardini.

"Poter annoverare il nome del maestro Chailly nell’albo d’oro del nostro Premio è un vero onore – ha commentato il presidente dell’AML Marco Cattani - Premiarlo per la sua attenzione alla creazione di una cultura musicale diffusa e per il suo lavoro su Puccini, ci rende molto orgogliosi". "È un onore per me partecipare a questo momento così significativo per l’Associazione Musicale Lucchese e per la città di Lucca – ha aggiunto il sindaco di Lucca Mario Pardini – Essere qui alla Scala, davanti al busto del nostro più illustre concittadino, Giacomo Puccini, a poche ore dall’inaugurazione del Festival Lucca Classica che inonda la città con la musica per tutti, è davvero emozionante". Dopo la premiazione, si è tenuta una interessante conversazione tra il M° Chailly e Oreste Bossini proprio su Puccini, con la proiezione di significativi filmati di interpretazioni dirette dal Maestro.

Intanto oggi Lucca Classica accoglierà il suo pubblico a partire dalle 9 quando, sul palco dell’auditorium del Conservatorio Boccherini, si esibirà il coro dell’istituto Niccolò Machiavelli diretto da Marco Musto. La performance lascerà quindi spazio all’approfondimento con la conferenza Come la musica plasma il cervello, con i neurochirurghi Lorenzo Bello e Marco Conti Nibali, previsto per le 9.30. Parteciperà, al pianoforte, Simone Soldati. A seguire, alle 10.15, sarà la volta della biologa Isabella Blum, traduttrice dei libri di Oliver Sacks, Sul palco anche il Quartetto Lunae.