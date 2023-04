"A. Celli": open day per conoscere le innovazioni

Un vernissage in cui si presenteranno le nuove tecnologie per l’automazione e l’integrazione dei processi produttivi nel settore dei macchinari al servizio dell’industria cartaria. Il Gruppo A. Celli, azienda storica del territorio lucchese e leader nella produzione di macchinari per il settore, aprirà dall’11 al 23 aprile le porte del suo stabilimento di Porcari, per mostrare le sue ultime innovazioni in tema di automazione, integrazione degli impianti industriali e logistica. L’evento, dal nome "Just a BetteR-WAY®", prevede due sessioni giornaliere in cui i visitatori, figure di spicco provenienti da ogni parte del mondo e da numerosi settori industriali, saranno guidati lungo il percorso previsto alla scoperta di un impianto A. Celli totalmente automatizzato e integrato, che prevede l’utilizzo di veicoli a guida autonoma abbinati a sistemi di imballaggio e immagazzinamento.

Tutto questo si inserisce in una strategia aziendale di più ampio respiro volta ad allargare il proprio mercato di riferimento, come testimoniato dalle acquisizioni effettuate negli ultimi mesi da A. Celli, l’ultima delle quali ha visto l’entrata nel Gruppo di Taiprora, azienda abruzzese specializzata nello sviluppo di sistemi integrati per la produzione, la logistica interna e la gestione dei dati.

"Siamo entusiasti di accogliere i visitatori nella nostra struttura - dichiara il general manager, Francesco Vergentini - l’evento rappresenta un’opportunità unica per qualsiasi azienda coinvolta nell’industria manifatturiera di vedere in prima persona la nostra tecnologia e le ultime innovazioni in fase operativa. Il nostro impegno è quello di fornire le migliori soluzioni ai clienti per guadagnare efficienza".

Ma. Ste.