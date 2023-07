A “Casa Alice“ il direttore generale del Meyer Il suo libro parla del “Coraggio del futuro“

Casa Alice, sede della Fondazione Alice Benvenuti in via Pesciatina 467, ha accolto nei giorni scorsi il direttore generale dell’Ospedale Pediatrico Meyer Alberto Zanobini, che ha dialogato con Debora Pioli su “Il Coraggio del Futuro” edito da La Nave di Teseo. Dal 2015, Alberto Zanobini ha adottato un approccio innovativo, frutto anche delle esperienze maturate all’estero e del confronto costruttivo con altre realtà d’eccellenza: un sistema di accoglienza delle famiglie dei pazienti pediatrici; la creazione di nuovi spazi per l’ascolto, la crescita, la cura e lo sviluppo di buone pratiche; la scelta di rendere l’ospedale un luogo piacevole dove passare una lunga degenza, un luogo colorato, accogliente, umano.