A Capodanno con l’Orchestra Cavanis

Le note di alcuni dei più grandi compositori della storia della musica daranno il benvenuto al 2024 a Porcari. Lunedì 1° gennaio alle 18 l’orchestra Cavanis, diretta dal maestro Remo Pieri e accompagnata dalla voce del soprano Celeste Nardi (nella foto), giovane talento di Barga, proporrà al pubblico il tradizionale concerto di Capodanno negli spazi rinnovati dell’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara. "La serata – commenta l’assessora alla cultura del Comune di Porcari, Eleonora Lamandini – promette di essere un momento di condivisione e bellezza insieme ai giovani musicisti che hanno iniziato il proprio percorso di formazione tra i banchi dell’istituto comprensivo di Porcari e che, grazie alla passione trasmessa dalla scuola pubblica, hanno continuato a suonare e studiare musica e oggi si esibiscono insieme ad affermati professionisti". In programma arie di Giacomo Puccini e Alfredo Catalani, le coinvolgenti atmosfere di Astor Piazzolla ed Ennio Morricone e i classici del romanticismo europeo: Richard Strauss, Johannes Brahms e Franz Lehár. Il concerto è organizzato dal Comune di Porcari con il supporto organizzativo della Fita provinciale di Lucca. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili in auditorium. Per informazioni: 320.6320032 – 339.1513338 o email [email protected].