A Barga domani si apre la mostra “Visiones“ con le opere di Bigagli

Visiones. Si intitola così la mostra di Franco Bigagli che presso la Galleria Comunale di Barga inaugurerà domani alle 18. Nato in Argentina da genitori italiani; vive in Italia dal 1996, con base a Fornaci di Barga. La sua arte è un gioco sperimentale attraverso le forme e i colori; le sue opere un viaggio verso l’inconscio sulle strade dell’astratto. La mostra sarà aperta fino al 19 marzo dal giovedì alla domenica dalle 18 alle 20 o su appuntamento Per info via whatsapp: 3343688592 o 3406707057