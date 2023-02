Tragico schianto nella notte: muore 42enne. Chi era la vittima

Ambulanza di notte (immagine di repertorio)

Lucca, 8 febbraio 2023 – Si chiama Giovanni Valenti il 42enne deceduto nella notte in un incidente avvenuto poco dopo le 23 in via della Madonnina a Capannori.

Residente nel territorio, l'uomo si trovava alla guida di un'utilitaria che si è scontrata frontalmente con un'altra auto condotta da una 25enne di Pietrasanta.

Nello scontro, violentissimo, l'uomo morto sul colpo. Nello schianto la 25enne è rimasta incastrata nelle lamiere dell'abitacolo e per liberarla si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Trasferita in codice rosso all'ospedale di Lucca la donna è tuttora ricoverata in prognosi riservata.