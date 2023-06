850,7 milioni di euro per interventi infrastrutturali in provincia di Lucca

Ammonta a 850,7 milioni di euro l’investimento complessivo attivato al 31 dicembre dello scorso anno in provincia di Lucca per realizzare vari interventi infrastrutturali. E’ il dato emerso nell’incontro che l’assessore regionale alle infrastrutture, mobilità e governo del territorio, Stefano Baccelli, ha tenuto ieri a Lucca per fare il punto sui principali provvedimenti che interessano il territorio per l’urbanistica e la viabilità. “Le risorse investite direttamente come Regione, dal nostro bilancio – precisa l’assessore Baccelli – superano i 244 milioni di euro. Il nostro intento è quello di rilanciare gli investimenti infrastrutturali per una Toscana sempre più moderna e competitiva e promuovere una mobilità sicura e sostenibile, attraverso il Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità".