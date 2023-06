60esima Sagra Musicale Lucchese, omaggio a Don Emilio Maggini nella Chiesa dei Servi

Sarà ancora una volta la chiesa dei Servi la sede del prossimo concerto della Sagra Musicale Lucchese, che quest’anno celebra la sua 60esima edizione. Per il quarto evento della programmazione 2023 stasera alle 21 l’associazione guidata dal presidente Giuseppe Conoscenti ha pensato e realizzato un doveroso omaggio al fondatore della Sagra Musicale Lucchese, monsignor Emilio Maggini, scomparso nel 2008 all’età di 82 anni. Per l’occasione, la Cappella Musicale Santa Cecilia della cattedrale di Lucca e l’orchestra da camera Luigi Boccherini, diretti dal maestro Luca Bacci, eseguiranno opere di musica sacra composte proprio da Don Maggini. Il concerto si aprirà con la prima esecuzione assoluta di un inno per orchestra del 1959.