47enne annega nelle acque del Serchio a Lucca: Colto da un malore, tragedia per una comitiva

Erano partiti in comitiva da Firenze per godersi una giornata di svago sul fiume Serchio, ma purtroppo per il gruppo di cinesi la tragedia era in agguato. Un componente del gruppo, infatti, Lin Dake, 47 anni, è deceduto sotto gli occhi atterriti dei compagni intorno alle 14,30 all’altezza dell’ambito fluviale di Vinchiana, nel comune di Lucca, sotto la strada statale 12 del Brennero. Qui la comitiva, una decina di persone, si era stabilita per un picnic.

Purtroppo l’uomo ha avuto un improvviso malore mentre stava facendo il bagno e dopo aver perso i sensi non ha più ripreso conoscenza, nonostante i disperati tentativi di salvargli la vita sia dei familiari e degli amici presenti prima, sia dei soccorritori chiamati dopo aver preso coscienza della gravità delle condizioni dell’uomo.

A rispondere alla chiamata di emergenza è stata la centrale operativa del 118 che ha immediatamente inviato sul posto un’ambulanza della Misericordia di Borgo a Mozzano con l’automedica al seguito, mentre l’allerta si è estesa anche ai vigili del fuoco del Comando provinciale di Lucca che sono arrivati sul luogo della tragedia con l’attrezzatura Saf, specialistica per i soccorsi in fiume.

Niente da fare, nessun tentativo di rianimare l’uomo è stato risolutivo anche se ripetuto disperatamente più volte dai soccorritori, molto provati dall’esperienza e dal suo tragico epilogo. In corso di accertamento i fatti alla base dell’annegamento e il loro svolgimento, con focus anche da parte della polizia intervenuta a sua volta, sui tempi dell’entrata nell’acqua gelida del fiume del 47enne, con buona probabilità avvenuta subito dopo aver consumato il pasto in compagnia. Le prime indiscrezioni, dopo l’approfondimento delle modalità del malore darebbero per probabile il decesso dell’uomo causato dall’improvviso malore.

Fio. Co.