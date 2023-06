21° International Music Festival, Serata di Gala della Lirica a Castelnuovo

Ultimi posti disponibili per la cena con concerto in Villa. Inizia così, domani sera alle 19.30, il 21esimo International Academy of Music Festival, con una Serata di Gala della lirica sostenuta dalla Banca Mediolanum, protagonista il Trio Opera Viwa, a Villa Bertagni a Castelnuovo Garfagnana (prenotazioni al 3884671502). Silvia Martinelli, soprano, Fabio Taruschio al flauto, Andrea Trovato al pianoforte, si esibiranno nell’edificio costruito 500 anni fa dalla importante famiglia fiorentina degli Azzula alle porte di Castelnuovo di Garfagnana: rivivono così atmosfere di bellezza in una serata dedicata alla grande lirica.