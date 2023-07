2 Anni di Chiusura delle Terme di Bagni di Lucca, Fisascat Cisl Chiede Risposte al Comune

Cosa succede alle Terme di Bagni di Lucca, se lo chiede Giovanni Bernicchi (Fisascat Cisl), testimone di un silenzio assordante dal Comune, danno per i lavoratori e per il territorio. “”Sta per terminare il mese di giugno e si sta per definire un brutto anniversario, due anni di chiusura definitiva delle Terme di Bagni di Lucca, finito con la gestione Lapolla. ll Comune - fa sapere Giovanni Bernicchi (Fisascat Cisl) – ha provato ad attivarsi subito con un bando nel 2021 che è andato deserto e da li non si è saputo più niente. Le lavoratrici che hanno operato per molti anni presso quella struttura con molta professionalità ed impegno, hanno visto piano piano spegnersi le possibilità di un impiego. E il Comune parla ai microfoni di Striscia ma non dà le risposte al nostro sindacato. Attendiamo una svolta“.