1500 euro a Caritas da Vespa club e Gatti randagi

Si è svolta nei giorni scorsi a Barga la consegna della somma raccolta per beneficenza in occasione della MotoVespa fiaccolata del Dicembre scorso e con la lotteria svolta durante la cena sociale dell’associazione (in totale ben 1500 euro). I due Club ringraziano tutti coloro che hanno partecipato ai due eventi contribuendo così alla raccolta, ma anche gli sponsor e ringraziano anche la Caritas di Barga che con il suo prezioso ruolo saprà trasformare questo aiuto in cibo per le famiglie in difficoltà residenti in zona.