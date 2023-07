11 indagati per omicidio colposo nella morte del manager Cairoli

C’è anche una soccoritrice di Capannori tra gli 11 indagati per omicidio colposo nell’inchiesta per il manager Fabio Attilio Cairoli, 58 anni, morto per un malore improvviso nel suo yacht all’Isola del Giglio la notte di sabato scorso. Si tratta di tutto il personale sanitario che è venuto a contatto con il Ceo di Igt Global Lottery. Un atto dovuto, dunque, per garantire la partecipazione agli esami medico-legali che si svolgeranno domani. Sul registro degli indagati ci sono finiti medici e sanitari che lo hanno preso in cura durante l’accesso in ospedale a Orbetello, ma anche chi gli ha praticato le manovre di rianimazione su "Il Giappa", il panfilo che aveva affittato per trascorrere qualche giorno di vacanza con i suoi familiari.