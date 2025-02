10 addetti alla vigilanza e 10 addetti anticendio

10 addetti/e ai servizi di vigilanza privata, servizi fiduciari non armati (portierati, parcheggi...) per locali ed eventi. I titoli richiesti potranno essere acquisiti tramite corsi di formazione interni a valenza nazionale. Orario di lavoro part time o full time, giornaliero o su turni che includono notturno, festivi e fine settimana. Necessari: capacità di lavorare in squadra, doti di comunicazione col pubblico, empatia e flessibilità. Preferibili: esperienza nella mansione, conoscenza inglese parlato o altra lingua straniera, automuniti. Graditi: attestato primo soccorso e uso defibrillatore. Scrivere mail a: [email protected]

10 addetti/e antincendio per eventi (D.M. 06/10/2009). I titoli richiesti potranno essere acquisiti tramite corsi di formazione interni. Orario di lavoro part time o full time, giornaliero o su turni che includono notturno, festivi e fine settimana. Necessari: diploma, capacità di lavorare in squadra, doti di comunicazione col pubblico, empatia e flessibilità. Preferibili: esperienza nella mansione, conoscenza inglese parlato o altra lingua straniera, automuniti. Graditi: attestato primo soccorso e uso defibrillatore. Mail a: [email protected]