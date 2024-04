“1 Ciak, 2 punti di vista“. Un cortometraggio contro la violenza realizzato dalle scuole

A Barga ieri mattina la presentazione del Progetto "1 Ciak, 2 punti di vista", importante iniziativa di sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere promossa dalla Prefettura di Lucca con il coinvolgimento di alcune scuole del territorio. Obiettivo la realizzazione di video sul fenomeno del femminicidio, purtroppo così vicino anche al territorio di Barga dopo l’uccisione di Maria Ferreira a Fornaci il 26 febbraio scorso. Filmati realizzati grazie un percorso di formazione con i docenti dell’Accademia Cinema Toscana di Lucca.

Questo è un progetto pilota, ha sottolineato il Prefetto Giusi Scaduto nel presentare l’iniziativa, con l’auspicio che si possa presto allargare ad altre scuole. Le scuole partecipanti sono infatti per il moment l’ISI di Barga, che ha ospitato la presentazione nelle sale dell’Istituto Alberghiero, l’ISI Pertini e la scuola media Carducci dell’Istituto Comprensivo Centro storico di Lucca. Il progetto è anche sostenuto dalle fondazioni CRL e BML, dai comuni di Barga e Lucca, dall’ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa e da Luccacinema.

"Con questo progetto si vuole trasmettere ai giovani una capacità di empatia rinnovata e potenziata verso questa tematica – ha spiegato il prefetto Giusi Scaduto - “1 Ciak, 2 punti di vista“ si chiama così perché punterà sull’inversione di ruoli. Saranno i maschietti a recitare i ruoli femminili e viceversa. Noi speriamo che attraverso questo percorso di metabolizzazione delle emozioni e dei sentimenti che provano le donne vittime di violenza possa rafforzarsi un’empatia e quindi anche una inversione culturale su queste tematiche".

"A voi studenti – ha aggiunto - affidiamo un percorso per comprendere meglio il punto di visita femminile affinché possiate tutti essere un veicolo importante di cambiamento culturale da trasmettere ai vostri coetanei e alle vostre famiglie. Purtroppo non ci sono soluzioni pronte, ma percorsi come questi che vanno e che dovete adesso elaborare".

Emiliano Galigani direttore dell’Accademia Toscana del Cinema aggiunge: "Questo lavoro nasce da un progetto nazionale “Cinema per le scuole“ che punta a fornire agli studenti una pratica sull’utilizzo del mezzo video, e quindi sulla competenza sul come raccontare storie attraverso i video. In particolare in questo caso c’è un’attenzione particolare a raccontare storie sulla violenza di genere, e quindi dare un modo ai ragazzi di affrontare un argomento drammaticamente attuale. Nel lavoro c’è un tentativo di far sì che i ragazzi possano assumere il punto di vista delle ragazze cercando in questa maniera di comprendere meglio quanto la violenza di genere sia una responsabilità globale di tutti e quindi quanto la responsabilità degli uomini sia in prima istanza quella di comprendere bene e di agire e non semplicemente di supportare. Di agire in prima battuta".

Oltre ai ragazzi della scuola, alla presentazione anche istituzioni e realtà coinvolte nel progetto, nonché i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza e il comandante della Compagnia carabinieri di Castelnuovo.

Luca Galeotti