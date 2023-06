Cosmetici non sicuri: maxi sequestro di smalti e lucida labbra

Lucca, 9 giugno 2023 - Vendevano articoli per viso e corpo non conformi ai codici in vigore con un danno non solo per le imprese danneggiate dalla concorrenza sleale ma soprattutto per gli ignari consumatori finali. Per questo i militari del Comando provinciale di Lucca hanno eseguito una serie di controlli nei confronti di vari esercizi commerciali, all’esito dei quali sono stati trovati e sottoposti a sequestro oltre 1.900 prodotti cosmetici, tra cui smalti e lucida labbra.

Tali controlli - preventivamente pianificati - hanno permesso di individuare diversi esercizi economici presenti nella piana lucchese dediti alla vendita di prodotti senza i previsti standard di sicurezza per il consumatore. In particolare, le fiamme gialle del gruppo di Lucca, intervenute in un esercizio commerciale di Altopascio, gestito da un soggetto di etnia cinese, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro circa 700 smalti e lucida labbra privi delle indicazioni minime previste dal Codice del consumo.

Successive investigazioni e approfondimenti svolti sul campo hanno consentito anche di individuare un ulteriore esercizio commerciale che si trova a Montecarlo, sempre nel territorio di Lucca, gestito da un italiano e dedito alla vendita di articoli per estetisti e parrucchieri, anch’esso con prodotti messi in libera vendita privi di indicazioni minime o comunque illeggibili, all'interno del quale sono stati individuati e cautelati oltre 1.200 smalti per unghie la cui etichettatura non rispettava gli standard previsti dal citato Codice del consumo e dai regolamenti europei. Ai titolari delle due attività, pertanto, sono stati elevati appositi verbali di accertamento per la successiva irrogazione di una sanzione amministrativa (che potrà arrivare fino a 35 mila euro) da parte della Camera di Commercio di Lucca mentre la merce sottratta dalla disponibilità degli esercenti sarà, a procedimento concluso, definitivamente confiscata.

Le operazioni condotte dalla Guardia di Finanza testimoniano il costante impegno del Corpo nelle attività a tutela del mercato dei beni e servizi, nonché a tutela operatori economici onesti e dei consumatori finali. Il commercio di prodotti insicuri danneggiano il mercato, sottraendo opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole e operano nella legalità.