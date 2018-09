Capannori (Lucca), 8 settembre 2018 - E' uno spettacolo da non perdere quello della Festa dell’Aria, manifestazione dedicata al mondo del volo. Sono tante le iniziative che si svolgeranno domani (sabato 8) e domenica 9 settembre all’aeroporto di Capannori a Tassignano. Fra gli appuntamenti più attesi c’è il Balloon Glow, lo spettacolo di illuminazione notturna delle mongolfiere.

Alle 21 di sabato 8 settembre i palloni aerostatici si accenderanno come lampadine a ritmo di musica. L’esibizione durerà circa un’ora e a seguire, come sempre, lo show proseguirà con la musica. Quest’anno protagonisti saranno figuranti e dj del Circo Nero. Per facilitare l’accesso alla serata (a ingresso libero, come tutta la manifestazione) sarà istituita una navetta gratuita dalla zona del Pip di Carraia (via Tazio Nuvolari) con orario continuato 19-1. Altro appuntamento atteso è il volo vincolato in mongolfiera, gratuito e accessibile anche alle persone con disabilità, di domenica alle ore 19.

Per provare l’emozione di alzarsi in cielo ci si dovrà iscrivere direttamente sul posto, seguendo le indicazioni dello staff. I palloni aerostatici saranno protagonisti per tutto sabato e domenica alle 7 e alle 17.30 con i voli del Trofeo aerostatico internazionale Città di Capannori cui parteciperanno 16 mongolfiere provenienti da tutto il mondo, compresa quella ecologica dello svizzero Pierrick Duvoisin, più “Fly Fish”, una mongolfiera speciale a forma di pesce volante.

Entrambi i giorni ci saranno appuntamenti dedicati a tutto il mondo dell’aria fra cui il campionato italiano di acrobazia aerea in aliante, le esibizioni di paramotore con il recordman Raffaele Benetti e le esibizioni degli aeromodelli. Ospite speciale nella giornata di domani (sabato) sarà un elicottero della Polizia di Stato.

Ci saranno anche un’area dedicata ai bambini, dove i più piccoli potranno giocare e divertirsi, stand gastronomici per gustare le tipicità del territorio (aperta sabato dalle 12 alle 24 e domenica dalle 12 alle 21) a cura della Strada del Vino e dell’Olio Lucca Montecarlo Versilia e una zona per le associazioni di Capannori, con dimostrazioni e informazioni, nonché un villaggio della protezione civile.

Nella giornata di sabato, in collaborazione con Slow Food Condotta Compitese e Orti Lucchesi sono poi previsti una merenda e un aperitivo slow. Inoltre sarà presente la mostra “Magnolfiera” dell’artista versiliese Alberto Magnolfi. La Festa dell’Aria proseguirà venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 settembre con il campionato italiano di acrobazia aerea a motore. La Festa dell’Aria 2018 è promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Aero Club Lucca, Aero Club d’Italia, Aeroclub Volovelistico Toscano e Scuola Paracadutismo di Lucca.