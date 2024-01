Lucca, controllo all’ex scalo merci: espulso 38enne irregolare

Lucca, 9 gennaio 2024 - Alle prime ore del mattino le volanti della Questura di Lucca hanno proceduto ad un controllo dell’area dell'ex scalo merci vicino alla stazione ferroviaria di Lucca. L’area è diventata luogo di ritrovo di persone senza fissa dimora e pregiudicati. Dal controllo è emerso che, nonostante da alcuni mesi i casotti in muratura fossero stati chiusi e messi in sicurezza, qualcuno è riuscito a forzarne l’accesso così che all’interno sono stati ritrovati giacigli di fortuna. In seguito ai controlli il 38enne irregolare di origine marocchina, è stato accompagnato in Questura.

Lo straniero era privo di documenti, dalle ricerche delle indagini dell'ordine l'uomo è risultato poi un pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, la persona, con divieto di dimora nella provincia di Lucca a seguito di una grave lesione personale causata ad un connazionale con il collo di una bottiglia rotta, per futili motivi nei pressi della stazione di Viareggio. L’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico chiederà un aggravamento della misura in atto al giudice del procedimento. La posizione dell'uomo è stata anche posta al vaglio del competente ufficio immigrazione della Questura di Lucca che. Una volta ottenuto il nulla osta all’espulsione dall’autorità giudiziaria, provvederà all'esecuzione della misura dell’accompagnamento al CPR di Bari.