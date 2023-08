Burraco e solidarietà, torna il torneo a Forte dei Marmi a favore di Aisdo

Forte dei Marmi (Lucca), 17 agosto 2023 - Grande affluenza anche per l’ultimo appuntamento solidale del “Circolo Culturale Lorenzo il Magnifico” a Forte dei Marmi.

Il progetto dei tornei di burraco benefici si chiude lunedì 21 agosto al Ristobeach, il ristorante di Stefano Fassina all’interno del Bagno Giovanna. Quest’ultimo torneo benefico è dedicato ad Aisdo, l'Associazione di volontariato che ha come mission quella di sostenere e studiare il disagio della donna nei vari contesti di origine, mediante un’attività di rete con altri organismi e Associazioni del settore, con particolare riferimento a disabilità, patologie croniche e oncologiche, conflittualità e disagio in ambito sociale, familiare o individuale.

Inoltre l’Associazione opera mediante attività informativo-educativa, a supporto e in collaborazione con altre Associazioni e enti, nel campo della prevenzione socio-sanitaria, con particolare riferimento alle aree di maggiore fragilità.

Sarà presente la dottoressa Angelamaria Becorpi responsabile della Unit di Medicina Integrata per la Salute della donna in menopausa Iatrogena dell'Azienda ospedaliera universitaria Careggi e coordinatrice del percorso Pass per pazienti con disabilità di Aou Careggi.

In quest’ultima sfida di burraco, i partecipanti saranno accolti alle ore 20 con soft drink direttamente dal direttore di gara Domenica Giuliani e da Stefano Fassina che curerà il gran bel buffet dopo il primo turno di gioco. Alle ore 20,30 esatte partirà il countdown e la sfida avrà inizio. Alla fine dei quattro Turni Mitchell la notte prenderà vita con l’arrivo della mega torta e le tanto attese premiazioni: tutto accompagnato dalla coinvolgente musica dal vivo di Gino Italy Evolution.

“Con la musica trascinante e prorompente di Gino, ci aspettiamo pure che le signore si liberino dai tacchi alti e ballino scalze sui tavoli, come è già capitato in altre nostre serate“, commenta divertita Domenica Giuliani. In premio oggetti di Kose Rose, Fabrizio Lai Caschmere, Chicabags, KTime di Fabio Brotini, PinUp, Rebecca Gioielli e Mia Bag. Prenotazione obbligatoria al 340 34 244 34. Maurizio Costanzo