Borgo a Mozzano, lo "stalker" del paese è stato rimpatriato

Lucca, 21 aprile 2023 – Per nove anni ha terrorizzato gli abitanti di Borgo a Mozzano, li ha minacciati, molestati. Si è reso autore di furti e danneggiamenti di varia natura e di ulteriori reati mettendo più volte a rischio la sicurezza pubblica. Per questo, la polizia di stato con l’Arma dei carabinieri ha accompagnato alla frontiera del Marocco un uomo pluripregiudicato di 27 anni che viveva a Borgo a Mozzano.

L’uomo aveva collezionato diversi precedenti penali a suo carico commettendo reati di natura predatoria e contro la persona, a partire dal 2014. Il 27enne, dal 2020, è stato al centro di numerose denunce per furti, molestie, violenze private e danneggiamenti. Reati che hanno richiesto decine di interventi dei carabinieri.

Per le sue reiterate e continue condotte moleste e lesive dell'ordine e alla sicurezza pubblica, il questore di Lucca gli ha notificato nel 2020 la misura dell'avviso orale. Nel solo 2021, lo straniero è stato denunciato dall’Arma dei carabinieri alla competente autorità giudiziaria in sette occasioni per altrettante denunce di parti offese, vittime di molestie, rapina, furto, danneggiamento e violenza privata. Alle sette segnalazioni si aggiungono svariate contestazioni per ubriachezza molesta.

Nel 2022, invece, l’uomo si è distinto, sempre a Borgo a Mozzano, per la sempre maggior frequenza con la quale ha molestato, pedinato, minacciato gli abitanti del posto, soprattutto in orario serale e notturno. Per tutta la durata dell'inverno 2022 ha minacciato più volte i dipendenti circolo, attendendoli addirittura in orario di chiusura, quindi a mezzanotte circa, all'esterno del locale o nelle immediate vicinanze per chiedere alcolici o denaro. In relazione a questi episodi non sono mai state sporte querele ma si sono susseguiti più interventi dei carabinieri.

L’Ufficio immigrazione della Questura di Lucca, alla luce dei ripetuti reati, ha revocato il permesso di soggiorno mentre il prefetto di Lucca ha emesso nei suoi confronti il decreto di espulsione, a cui è seguito l’ordine del questore di accompagnamento alla frontiera. L'uomo è stato scortato quindi fino in Marocco con un aereo di linea, in regime di scorta internazionale assicurata dal personale specificamente specializzato della Questura.

L’esecuzione della misura, opportunamente convalidata dal giudice di pace, è stata realizzata con il prezioso supporto e coordinamento della Direzione centrale dell’immigrazione del Dipartimento della pubblica sicurezza che ha reso possibile l’intersecazione degli interventi dei vari organismi, anche internazionali, coinvolti. Il Consolato generale del Regno del Marocco di Bologna, nel consolidato spirito di collaborazione, ha agevolato le procedure amministrative utili al rimpatrio.